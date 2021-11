Granville. Grande cavalcade de folie et des milliers de carnavaliers

Une ambiance toujours très amicale, joyeuse, familiale pour ce 146e carnaval de Granville, avec un très grand moment dimanche 23 février, la grande cavalcade. 47 chars, aux thèmes très inspirés et satiriques sur l'actualité locale, notamment à l'approche des élections municipales. Et ce sont encore des milliers de visiteurs qui se sont déplacés… et l'on vient parfois de très loin pour assister au spectacle, même de Dunkerque !

Carnavaliers Impossible de lire le son.

Et cette ambiance toujours très particulière pour ce carnavalier très attaché à ces moments de fête.

La Granvillaise Impossible de lire le son.

Ce dimanche soir, soir la grande cavalcade lumineuse a ébloui les spectateurs. La fête se prolonge jusqu'à mardi.