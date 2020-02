National 2. Le FCR chute à la maison contre Granville

Temps difficile pour le Football Club de Rouen, depuis leur défaite contre Angers en Coupe de France, les Diables Rouges n'y arrivent plus. Après deux matchs nuls contre Vannes et le Club Mantois, ils enchaînent ce samedi 15 février, sur une défaite contre Granville, quatrième du classement, pour cette 19e journée de championnat. Pourtant, les joueurs de David Giguel avaient bien entamé leur rencontre et avaient même dominé durant la première période. Mais dans le football dominer ne veut pas forcément dire gagner. Sidibé est le premier à se procurer une action à la 13e minute, mais sa frappe est détournée par Golitin.

Le film du match

Quelques minutes plus tard, le FCR obtient un coup franc très dangereux pour à l'entrée de la surface, tiré par Sidibé, mais le mur repousse. Puis seconde chance à la 25e minute Barthélémy tire un coup franc à 35 mètres, Diarra profite d'une mauvaise relance de la défense adverse mais son ballon passe à quelques centimètres du poteau. Les Diables Rouges retournent aux vestiaires confiants en ayant la maîtrise de la situation. Maître du jeu pendant la quasi-totalité de la rencontre, le Football Club de Rouen s'est fait surprendre à la 68e minute, une passe en profondeur de T.Théault pour Sea qui se retrouve seul face à Monteiro et trompe le portier rouennais. Par la suite, le FCR tente de remonter au score mais ne se procure pas de réelles occasions. Granville noie les espoirs de Rouen de recoller au score à la 92e minute, Mouaddib bien servi devance Monteiro et expédie le ballon au fond des filets. Score final (0-2).

"La chance ne nous sourit plus"

Les Granvillais ont fait preuve d'une grande efficacité, deux occasions, deux buts. De leur côté, les joueurs du FCR restent sur une série de trois matchs sans victoire en championnat. " On leur a marché dessus en première période. Malheureusement, la frappe d'Adama (Sidibé) est contrée. "En 2020, la chance ne nous sourit plus. " confie Fred Demby, après la rencontre. De son côté, David Giguel reconnaît une belle performance de la part de ses adversaires et pointe le manque d'efficacité de l'attaque rouennais, " On a eu une débauche d'énergie qui était quand même intéressante. On a manqué un peu d'efficacité sur les dernières ou les avants dernières passes ou sur le geste qui aurait pu nous permettre éventuellement d'ouvrir le score. On n'a pas réussi, on s'est exposé et on a pris deux buts. On a perdu. "

Une défaite qui bouscule le classement. Le FCR leader avant la rencontre tombe à la 3e place avec 39 points. Le Stade Briochin est 2nd avec 40 points, et le C'Chartre s'empare de la 1ere place avec 41 unités.

Les buts.

FCR : 0 - Granville : 2

68e : Sea

90+2e : Mouaddib

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Avertissements : Ouadah (52e), Sea (52e)

FCR : Monteiro, Ouadah, Burel (CAP), Sanson, Sanson, Bassin, Benzia (Ouedraogo 62e), A. Vincent (N'Chobi 74e), Diarra, Barthélémy (Sahloune 74e), Sidibé. Entr : David Giguel.

Granville : Golitin, Behma, Doumbia, Akueson, Ehua, Kottoy, T.Théault, R.Théault, Lamrabelle (Mouaddib 68e), Sea (Bafounta 88e), Ibayi. Entr : Johan Gallon