Mondeville. Il vole une moto et la met en vente sur Leboncoin : la police l'interpelle

C'est ce que l'on appelle être pris la main dans le sac ! Un homme avait volé une moto dans l'agglomération caennaise le vendredi 7 février. Cinq jours plus tard, l'homme a mis en vente les jantes du deux-roues volé sur le site Leboncoin, plateforme dédiée à la revente d'objets d'occasion. Pas de chance pour lui, le propriétaire de la moto a reconnu son bien en ligne et a donné rendez-vous au vendeur, qui n'est autre que le voleur. Dans le même temps, la victime du vol a prévenu la police et la BAC qui sont arrivées sur le lieu de rendez-vous, rue des Roches à Mondeville, le mardi 11 février à 20 h 45. L'auteur des faits, âgé de 32 ans, a été placé en garde à vue. Il devra se présenter au tribunal correctionnel de Caen en juin prochain.