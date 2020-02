Caen. Les foyers du théâtre de Caen reçoivent le Quartet Alex Tassel

Le théâtre de Caen offre ce samedi 15 février à 17 heures une fin d'après-midi 100 % jazz. Celui-ci accueille quatre musiciens : Alex Tassel, à la trompette et au bugle, Pierre de Bethmann au piano, Viktor Nyberg à la contrebasse et Julien Charlet à la batterie.

Le trompettiste Alex Tassel collabore avec les plus grands noms du jazz : Marcus Miller, Manu Katché, Laurent de Wilde… Compositeur, interprète, mais également producteur, Alex Tassel a reçu en 2011 le prix Jazz Adami. Il vient jouer le répertoire sensible et mélodique, de son dernier album "A Quiet Place" avec notamment le pianiste anglais Jason Rebello. Le théâtre de Caen donne rendez-vous dans ses foyers tout au long de l'année, chaque samedi à 17 heures.