Municipales. Dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales

Dans le bureau du service élections de la mairie de Rouen, c'est l'effervescence. À la veille de la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales, les dossiers pleuvent. "On en a reçu 160 rien que dans la matinée", précise Pauline Fouquet, la responsable du service, le jeudi 6 février. 2 300 environ sont arrivés depuis le 1er décembre. "D'habitude, on en reçoit 50 par mois, voire cinq seulement dans les années non électorales." Un sursaut de dernière minute qui est bon signe et comparable à celui de 2014, la dernière échéance municipale. "Pour les européennes, ce n'est pas du tout le même engouement", note la professionnelle.

Six agents dédiés

Il n'empêche que les services doivent s'adapter. Six agents travaillent à plein temps au traitement des dossiers en mairie de Rouen, plus les agents en mairie de proximité, à Saint-Sever ou Pasteur. Globalement, les dossiers sont complets puisqu'assez simples. Il suffit d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile de moins de trois mois. En ligne, vous avez jusqu'au vendredi 7 février à 23 h 59 pour faire la démarche.

A noter que la ville de Rouen recherche des assesseurs pour tenir les bureaux de vote pendant les élections. Vous pouvez vous manifester sur rouen.fr. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales.