Flers. Concours d'orthographe, sixième édition

Bernard Bruchet est un Flérien passionné d'orthographe qui a participé à de nombreux concours nationaux et internationaux. Il a notamment participé à la fameuse dictée de Bernard Pivot et a été finaliste de la Dictée des Amériques à Québec. Après tous ces concours, Bernard Bruchet a eu l'idée de créer son propre concours dans sa commune, Flers. Et voilà maintenant six ans que ce concours est une véritable réussite. Cet événement gratuit est ouvert à tous et sans limite d'âge. Quinze chèques-cadeaux des Vitrines de Flers d'une valeur de 30 € à 100 € seront à gagner pour ceux qui font le moins de fautes.

Pendant la correction des copies, Bernard Bruchet fera une correction à voix haute, avant de proclamer les résultats et de remettre les lots, à 17 h 30.

Il reste encore quelques places de disponible. L'inscription se fait à la médiathèque de Flers, sur place, par téléphone au 02 33 98 42 22 ou bien par mail à mediatheque.flers@flers-agglo.fr

Ouverture des portes à 14 heures, au centre Madeleine-Louaintier.