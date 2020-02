Seine-Maritime. Un véhicule Mitsubishi produit à Sandouville

Une venue pleine d'espoirs. En visite ce lundi 3 février à l'usine Renault de Sandouville, le PDG du groupe Renault et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Jean-Dominique Senard a annoncé aux partenaires sociaux la fabrication sur ce site, dès le mois de mars, d'un véhicule utilitaire de Mitsubishi, soit 4 000 unités par an. De quoi satisfaire Fabien Gloaguen, délégué syndical Force ouvrière. "Monsieur Senard nous a dit qu'il allait mettre toutes ses forces pour que ce chiffre gonfle. Autre confirmation. Le partenariat avec Fiat (pour le Talento, NDLR) se poursuivra pour l'année 2020 et normalement au-delà. Il est aussi en train de voir pour que de nouveaux utilitaires soient produits sur Sandouville afin d'assurer la pérennité du site. Il nous a dit qu'il ne ferait pas de promesses inutiles. Et maintenant, on espère le revoir dans un futur proche pour des annonces sur le volume et pourquoi pas sur des embauches." Actuellement, environ 2 600 salariés, en comptant les intérimaires, produisent à l'année 130 000 véhicules sur le site de Renault Sandouville.