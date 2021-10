Caen. "Les chevaux sont des artistes" pour Mario Luraschi

Un très beau spectacle au Zénith de Caen les samedi 1er et dimanche 2 février, avec le spectacle équestre de Mario Luraschi, grand dresseur de chevaux. Un moment plein d'émotions, où le cheval est au cœur d'un show de deux heures, avec au programme des cascades en tout genre mais aussi de la musique, de la pyrotechnie et des costumes.

50 ans de carrière

Un véritable spectacle son et lumière adapté pour tous, qui retrace les 50 ans de carrière dans la chorégraphie et le cinéma de Mario Luraschi. "Tout a commencé à l'âge de 18 ans. J'ai touché mon premier cachet de cascadeur sur Le fou du labo 4, puis je suis rentré dans le cinéma et j'ai ensuite dressé des chevaux, ce qui m'a permis de faire de plus en plus de films." En effet, sa carrière parle pour lui : Luraschi compte plus de 500 films à son actif, dont La Folie des grandeurs, L'Ours, James Bond "Octopussy", Jeanne d'Arc, Les Visiteurs, Jappeloup, la série Versailles.

"Un cheval de cascadeur est

extrêmement précieux"

Mario Luraschi s'est ensuite mis à faire des spectacles. "Les cascadeurs à cheval n'avaient pas une très bonne réputation, on disait toujours qu'on abîmait les chevaux au cinéma. J'ai voulu redonner des lettres de noblesse à ce métier parce qu'on tient beaucoup à nos animaux. Un cheval de cascadeurs, c'est quelque chose d'extrêmement précieux." Il a su faire du dressage de chevaux sa particularité, lui permettant de participer à la mise en scène de spectacles comme "Ben Hur" au Stade de France de Robert Hossein, le "Buffalo Bill's" à Disneyland Paris ou encore "Excalibur" à Las Vegas.

Mario Luraschi propose un nouveau spectacle Fascination, qu'il décrit comme "une inspiration de tout mon parcours cinématographique, je rends hommage par exemple au Cyrano de Bergerac de Depardieu". Un show d'1 h 30 avec 18 chevaux et de nombreux cascadeurs, tous ou presque formés par Luraschi qui, lui-même, malgré ses 72 ans, promet d'être bien présent sur la scène : "Je présente le spectacle, je monte à cheval, je participe à des numéros. Je ne me suis jamais vraiment arrêté !" À travers ce spectacle, le but de Mario Luraschi est avant tout de montrer le bien-être du cheval de spectacle, de montrer qu'il n'est pas malmené. "Les chevaux mènent une vie extrêmement agréable, une vie où ils peuvent s'exprimer en tant qu'artistes. Vous avez des chevaux qui mangent le succès de l'acteur tant ils sont bons." Ce spectacle représente donc l'opportunité de découvrir l'incroyable histoire de Mario Luraschi et de revivre le temps d'un spectacle sa formidable carrière.

Une carrière loin d'être finie, puisque le cascadeur a encore de grands projets devant lui : "Je continue à faire des spectacles, notamment un pour le prince de Bavière à Kaltenberg. Je prépare aussi un gros spectacle également à l'abbaye de Chaalis, une histoire médiévale et j'ai aussi plusieurs films en préparation."



Pratique : Samedi 1er et dimanche 2 février au Zénith de Caen à 20 h 30. De 49 à 69 €.