Festival . "Graines de Mots" met en avant la force de la parole

La parole vit, ose, interpelle, questionne, raconte. La parole est vivante. C'est ce que met en avant le festival "Graines de Mots", du 21 janvier au 8 février à Bayeux avec une vingtaine de spectacles programmés. Durant ces deux semaines et demi, plusieurs spectacles se succéderont. À noter : la présence des compagnies Caus'toujours avec J'entends battre ma peur, Les Maladroits avec Frères et Camarades, Avant L'aube avec Rien ne saurait me manquer et Intime Compagnie avec Duras/Pivot. Shell Shock, Loba aux Dangers de la lecture,... La ville de Bayeux, soucieuse de soutenir la création, accueille tout au long de l'année de nombreuses compagnies en résidence, présentes durant le festival. (Infos sur

www.bayeux.fr/fr/graine-de-mots).