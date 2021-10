Les ambitions du Caen Basket Club

C'est avec l'espoir d'atteindre les play-offs, dernière étape avant la Nationale 1, que les joueurs du Caen Basket Calvados ont repris le chemin du Palais des Sports, lundi 13 août. "La différence entre la sixième place et la deuxième est infime, précise leur entraîneur. L'objectif est de progresser encore et encore."

Pour parvenir à ses fins, le seul représentant régional en Nationale 2 masculine a misé sur la stabilité. Seulement deux départs et une arrivée ont animé l'intersaison caennaise. Le club n'a pas souhaité conserver Basile Artus et a dû se résoudre au départ de Clément Quignette.

Equipe renforcée

Il a pu en revanche s'attacher les services de l'intérieur Fabien Omont, en provenance de Cherbourg. Une deuxième recrue, en la personne de Jonathan Akylangogo (Lisieux, N3) pourrait suivre. "Je suis content que le groupe n'ait pas explosé malgré les petits moyens dont on dispose, souligne Fabrice Calmon. On s'était donné trois ans, le temps d'un cycle. Les joueurs l'ont bien compris. Bon nombre d'entre eux auraient pu partir. Ils ont décidé de rester parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir fait tout ça pour rien. On tirera les conclusions à la fin de l'année." Persuadé de posséder une "marge de progression énorme", le CBC a fait de la défense son premier axe de travail.

"On commence par ce qui nous a empêché de gagner des matchs à l'extérieur la saison dernière, avance Fabrice Calmon. Je serai super exigeant avec ça, beaucoup plus que l'année dernière." Pas moins de dix matchs amicaux permettront aux Cébécistes de faire leurs gammes avant la reprise du championnat le samedi 22 septembre à Vanves. Vendredi 17 août, pour leur première sortie, les Caennais ont gagné dans la douleur face à Fécamp (N3). Des adversaires de Pro B (Rouen) et Nationale 1 (Chartres et Rennes) sont attendus. "C'est bien d'être ambitieux, comme le sont les joueurs, mais ça veut dire qu'il faut être capable de jouer des équipes de N1 voire plus haut encore. On va dans le grand bain dès les matchs de préparation."