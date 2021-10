Creully. Un homme jugé pour vol de courrier

Le prévenu est un homme de 63 ans au rsa qui vit en foyer. Il est connu à Creully sur Seulles pour "embêter un peu les gens de temps en temps". Pas dangereux dira le psychiatre, juste un peu impulsif, colérique et seul. En 2017, il a volé du courrier dans les boîtes aux lettres de plusieurs particuliers et sociétés de la commune. "Mais pourquoi avoir fait ça ?", demande la présidente. "Je ne sais pas du tout". "Voler de la correspondance, c'est quelque chose de très sensible" ajoute le procureur. "C'était vraiment pas très intelligent de ma part". Condamné à quatre reprises il y a douze ans pour de petits délits, le procureur estime qu'il n'a toujours pas compris et requiert de la prison ferme. Le tribunal préférera le condamner ce 9 janvier, à 60 jours/ amende à 3 euros.