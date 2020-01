Rouen. Hockey sur glace : fin d'année 2019 réussie pour les Dragons

Le match

Après cinq premières minutes de jeu où les Jaunes et Noirs auront eu du mal à se mettre dans le bain, il fallait un bon pressing offensif de Joël Caron qui récupérait la rondelle et qui se retrouvait à la déviation d'un lancer d'Atte Makinen pour ouvrir la marque après six minutes de jeu et pour le seul but de ce premier tiers. Les choses allaient ensuite s'aggraver pour les visiteurs du jour qui prenaient un second but après un bon service de Koivisto pour Maurin Bouvet qui n'avait plus qu'à pousser le palet au fond des filets. Allait s'en suivre une série de pénalités pour les Niçois qui allaient définitivement les faire basculer du mauvais côté avec un bon one-timer de Marc-André Thinel avant d'encaisser deux buts en infériorité numérique par Nicolas Deschamps et Mathieu Roy 5-0. La messe étant dite dans les 3e tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry allaient corser encore un peu plus l'addition avec un dernier but de Joël Caron.

⚡️FIN DU MATCH⚡️#ROUNIC@DragonsdeRouen 6⃣-0⃣ @LesAiglesdeNice

Les 🐉enregistrent leur 4ème blanchissage de la saison ! @pintaric_matija réalise 22 arrêts/22🛡️et Joel Caron inscrit 2 buts et 1 ass💪

Prochain RDV en 2020, ce dimanche🆚@HormadiElite

🎟️ https://t.co/SrerkpBQOM pic.twitter.com/iVUl9VbqyH — Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) December 30, 2019

La réaction

Fabrice Lhenry : "Les joueurs ont livré un bon match, les cinq premières minutes, les passes n'étaient pas bonnes et les joueurs ont élevé leur niveau. Je retiens de ne pas avoir pris de but. Tout le monde participe et on n'a pas de blessé donc c'est bien, on espère démarrer 2020 avec tout le monde. Pour Cam Barker, tous ses papiers avaient été fait en amont donc on espère pouvoir le faire jouer d'ici une dizaine de jours maximum et on reste toujours à la recherche d'un attaquant supplémentaire pas pour faire le nombre mais il faudra qu'il ajoute une plus-value à l'équipe".

La fiche

Période 1

Rouen - Joël Caron (Atte Makinen) 6:22

Période 2

Rouen - Maurin Bouvet (Juha Koivisto, Vincent Nesa) 2:44

Rouen - Marc-André Thinel (Joris Bedin, Florian Chakiachvili) 5:19

Rouen - Nicolas Deschamps (en supériorité numérique) (Joël Caron, Bastien Maia) 12:31

Rouen - Mathieu Roy (en supériorité numérique) (Florian Chakiachvili, Marc-André Thinel) 19:28

Période 3

Rouen - Joël Caron (Vincent Nesa, Kevin Dusseau) 6:56

Prochain rendez-vous

Avec la défaite d'Amiens contre Gap 5-4 et la défaite des Bruleurs de Loups sur la glace des Pionniers de Chamonix 6-3, les Dragons de Rouen restent 4e mais se rapprochent à six points des Gothiques avec un match de plus à disputer. Lors de la prochaine journée, les Jaunes et Noirs recevront l'équipe d'Anglet dimanche 5 janvier 2020.