Théâtre. Défier les loisde l'équilibreavec 100 % Circus

Défier les lois de l'équilibre autant que les idées reçues dans un spectacle mêlant cirque, objets et musique live. Voici l'objectif des deux acrobates de 100 % Circus. Les artistes se livreront à des expériences farfelues, grâce à l'humour et l'audace. Leur prestation sera-t-elle le reflet de leur talent ou celle d'une expérience vouée à l'échec ? Cette question taraudera le public, du début à la fin. Parfois il sera évident qu'ils se jouent du public, parfois ils feront vraiment de leur mieux et rateront… En tout cas, rien ne semble impossible pour ces deux solides gaillards qui dévoileront leurs performances physiques de cirque.

Pratique. Mardi 14 janvier à 19 h 30, au Sablier d'Ifs, square Niederwernn. Tarif : de 3 à 15 €.