Football. Trois clubs normands qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe de France !

Les 32es de finale de la Coupe de France de football ont débuté ce samedi 4 janvier et la Normandie a déjà fait parler d'elle. Le SM Caen (L2) s'est imposé lors de son déplacement face au FC Guichen (N3). Victoire 2-1 des hommes de Pascal Dupraz grâce à des buts de Nicholas Gioacchini et de Jonathan Rivierez. Au terme d'un match serré contre l'équipe de Versailles (N3), les Granvillais (N2) ont su s'imposer 2 buts à 1 sur des réalisations de Réda Lamrabette et Jad Mouaddib. Une qualification qui enchante évidemment Johan Gallon, l'entraîneur manchois :

Caen, Granville, et Gonfreville, qui a gagné aux tirs au but contre le Stade Briochin sont désormais qualifiés pour les 16es de finale. Rendez-vous dimanche 5 janvier dès 17h15 pour suivre Dieppe (N3) qui jouera à domicile contre une équipe de taille, qui évolue en ligue 1 : le SCO d'Angers. Le FC Rouen (N2) jouera la dernière rencontre de ce tour, lundi 6 janvier à 20h55 contre le FC Metz (L1) après le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France qui aura justement lieu à 20h15 au stade Robert Diochon de Rouen.

Les fiches.

- FC Guichen (N3)- SM Caen (L2) : 1-2

Buts : Guichen : Manounou (78e), Caen : Gioacchini (9e), Rivierez (27e)

- FC Versailles (N3)- US Granville (N2) : 1-2

Buts : Versailles : Louvet (15e sp), Granville : Lamrabette (27e) et Mouaddib (72e)

- Saint-Brieuc (N2)- ESM Gonfreville (N3) : 1-1 (3-4 tab)

Buts : Saint-Brieuc : Bloudeau (55e sp), Gonfreville : Mendy (89e)

- Dieppe FC (N3)- SCO Angers (L1) : dimanche 5 janvier 17h15

- FC Rouen (N2)- FC Metz (L1) : lundi 6 janvier 20h55