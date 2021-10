Saint-Etienne-du-Rouvray. Nouveaux blocages

Des grévistes contre la réforme des retraites reprennent les blocages, ce jeudi 2 janvier, près de Rouen, très tôt le matin. Ils empêchent l'entrée et la sortie des camions des sociétés de transports STEF et de livraisons de colis TNT à Saint-Étienne-du-Rouvray, rue du Long-Boël. Des actions fréquentes depuis le début du mouvement et qui prennent fin habituellement aux alentours de 9 heures.