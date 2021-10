Rouen. Des projets pour l'église Jeanne d'Arc

L'office de tourisme de Rouen et le diocèse ont adressé un courrier commun dans le cadre du centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc en 2020. Adressé à la Métropole Rouen Normandie et au préfet de la Seine-Maritime, ils souhaitent obtenir un soutien dans le cadre de ces célébrations.

Mise en lumière

Dans le détail, ils proposent un "éclairage de l'église Jeanne d'Arc et de ses vitraux. Cette mise en lumière pourrait être accompagnée de l'ouverture exceptionnelle en nocturne de l'église". Avec cet éclairage, il s'agirait de "sublimer de façon durable les vitraux, véritable chef-d'œuvre technique et de savoir-faire de notre patrimoine rouennais", affirme ce courrier. Autre point adressé en particulier au préfet : "la visite d'un membre du Gouvernement", qui pourrait intervenir le week-end du 10 juillet avec la "tenue d'une grande procession historique et festive retraçant l'épopée de Jeanne à travers la ville".