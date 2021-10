Port-Jérôme-sur-Seine. Réhabilitation énergétique

En ce mois de décembre, deux immeubles de Port-Jérôme-sur-Seine profitent de travaux de réhabilitation thermique. Trente-deux logements sont concernés. Les travaux portent sur l'enveloppe des bâtiments Oléron et Ouessant, pour améliorer l'isolation des façades, et sur le mode de chauffage, avec le raccordement au réseau de chauffage urbain de la commune. Ces améliorations devraient permettre un gain énergétique de 52 % et baisser ainsi les charges pour les locataires. Caux Seine Agglo a financé ces travaux à hauteur de 42 900 euros, soit 40 % du chantier global.

Depuis 2017, l'agglomération participe au financement d'opération de réhabilitation thermique des logements sociaux. L'aide varie entre 2 100 et 3 300 euros par logement réhabilité. Deux opérations ont déjà bénéficié de ce dispositif : la résidence Le Marais (32 logements) à Caudebec-en-Caux et la résidence Le Clairval (608 logements) à Lillebonne.