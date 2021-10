Colombelles. Six mois ferme pour violence

Le mardi 30 juin 2019, un homme de 37 ans déboule dans un snack de Démouville dont le gérant est la victime. Passablement agité, le prévenu détériore du matériel et casse la porte sous les yeux d'un témoin, le cuisinier. Il se rend ensuite au domicile du gérant à Colombelles, pousse sa femme qui tombe à terre, se rue sur lui et lui porte plusieurs coups. Le fils du couple, âgé de 25 ans, s'interpose pour venir en aide à son père. Le prévenu profère aussi des menaces, notamment de mort, à plusieurs reprises. Bilan : trois jours d'Incapacité temporaire de travail pour le gérant, cinq jours pour son épouse, qui subit aussi un lourd préjudice psychologique, avec un syndrome post traumatique important.

"C'est vrai,

je suis impulsif"

Le prévenu reconnait la dégradation de matériel, la violence sur le gérant, mais pas envers son épouse et conteste les propos menaçants. Il s'explique : "j'avais prêté de l'argent à ce couple. On a été associés, on était amis même, et ils ne m'ont pas remboursé". Interpellé par la présidente du tribunal sur de précédentes condamnations, souvent pour violence, il reconnait être impulsif. Le procureur relève que cet homme a beaucoup de colère en lui et qu'il ne veut pas travailler là-dessus. De fait, durant son sursis et mise à l'épreuve qui s'est achevé le 20 décembre dernier, il ne s'est présenté qu'à une convocation sur deux et n'a pas fait le stage de citoyenneté imposé par la justice. Le tribunal le condamne donc à quatre mois d'emprisonnement ferme, assorti d'une révocation partielle de son sursis et mise à l'épreuve, à hauteur de deux mois. Ce qui porte sa peine à six mois ferme. Le prévenu, Jean-Marie Hupin, devra, par ailleurs, verser aux victimes 1575 euros, pour lui, et 2125 euros, pour elle, en dédommagement du préjudice subi et supporter les 800 euros de frais d'avocat.