Football. Derby à venir entre Rouen et Oissel

Samedi 21 décembre sera un jour de derby entre deux équipes géographiquement très proches : le FC Rouen et le CMS Oissel pour le compte de la 15e journée de National 2. Si le FC Rouen rayonne actuellement avec une dernière victoire sur la pelouse de Sannois Saint-Gratien et une place de leader avec cinq points d'avance sur son dauphin Chartres, les Diables Rouges marchent sur l'eau en Coupe de France. Ils se sont qualifiés en 32e de finale contre un club de Ligue 1, Metz, après avoir sorti Orléans, pensionnaire de Ligue 2. Le CMS Oissel est quant à lui en grosse difficulté avec une 15e place au classement et une nouvelle dernière défaite contre Saint-Malo (2-0) lors de la dernière journée et déjà pas moins de huit défaites au compteur. Un match très important donc pour les deux formations qui doivent confirmer leur bonne forme pour l'un ou bien sortir d'une spirale négative pour l'autre.