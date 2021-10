Pink est la nouvelle égérie de Cover Girl

Célèbre pour ses paroles hautes en couleurs et son style rebelle, la chanteuse apporte un brin de facétie à l'actuelle équipe d'ambassadrices Cover Girl, parmi lesquelles figurent la chanteuse Taylor Swift, la présentatrice Ellen DeGeneres et l'actrice Sofia Vergara.



"Marcher sur les traces de ces femmes qui m'ont toujours inspirées, incitée à rire, à baisser la garde ou à m'amuser avec mon look, est un grand honneur", s'enthousiasme la dernière venue.



"J'ai de quoi me réjouir. J'ai appelé mon album The Truth About Love, [la vérité sur l'amour] et la vérité, c'est que j'ai ma belle petite famille, ma musique et aujourd'hui ma collaboration avec CoverGirl à aimer".



Avec pour styliste la directrice artistique internationale de Cover Girl Pat McGrath, la campagne de Pink, que l'on retrouvera dans l'édition de Novembre des magazines de mode, a été conçue pour explorer la beauté frondeuse.



Pink fera également la promotion d'une "innovation mascara des plus osées". Plus d'informations seront communiquées ultérieurement à ce sujet.