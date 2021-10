Caen. Tendance Ouest recherche des correspondants locaux

Tendance Ouest recherche actuellement des correspondants locaux, hommes ou femmes, de tous âges, motivés, qui apprécient l'écriture et la photo, pour étoffer sa couverture de la vie commerçante, sur l'agglomération de Caen. Il s'agit de couvrir en particulier l'ouverture de nouvelles boutiques mais aussi les initiatives qui font l'actualité des commerces et entreprises du territoire. Si cela vous intéresse, il suffit d'envoyer votre candidature par mail, en joignant un CV et quelques lignes de motivation, à redactioncaen@tendanceouest.com.