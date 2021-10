Football. Quevilly Rouen Metropole en Corse pour affronter Ajaccio

Sur une série de trois victoires consécutives (deux en championnat et une en Coupe de France), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole, qui viennent d'apprendre leur tirage du 8e tour à Prix-les-Mezzières, se déplacent en Corse pour affronter le GFC Ajaccio lors de la 14e journée de National, le vendredi 22 novembre 2019.

Un match entre mal classés, puisque les Normands sont actuellement 15e pendant que leur adversaire du jour occupe la 16e place, après sa défaite à Laval (2-0) lors de la dernière journée.

Un duel qui pourrait permettre aux joueurs de Manu Da Costa de sortir de la zone de relégation en cas de victoire, mais qui pourrait aussi replonger le club dans une mauvaise spirale, et un plus mauvais classement en cas de défaite. Bref, un match à ne surtout pas perdre pour les Rouges et Jaunes, qui ont retrouvé un peu de confiance et qui ont besoin d'accumuler les points pour se sortir d'un début de saison difficile.