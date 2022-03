Discothèque : Les boissons sans alcool à volonté !

Une façon intelligente d’inciter les amateurs de nuits endiablées à consommer jus de fruits ou sodas et donc, d’assumer son rôle côté prévention routière. "Nous avons deux types d’entrée : la première sans alcool et la deuxième avec une consommation alcoolisée. Le prix de la première est moins élevé que le prix de la seconde et dans les deux cas, les boissons sans alcool sont à volonté", explique Maxime Posada, le gérant de la boîte de nuit.

La formule, depuis qu’elle est en place, séduit largement : les entrées sans alcool représentent un tiers des entrées globales du Palais à l’année. Elle permet aussi de rompre avec une pratique peu scrupuleuse des discothèques : le soda plus cher que le rhum orange !





Soufflez !

La prévention ne s’arrête pas à la sortie de la boîte de nuit : sur le parking, un membre de l’équipe propose aussi aux conducteurs de vérifier leur alcoolisation en soufflant dans un éthylotest jetable ou un éthylotest électronique. "En moyenne, neuf conducteurs sur dix soufflent", précise Maxime Posada.