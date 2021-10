"Allô ? T'es une starlette et tu poses 2 lapins ?"

Son "Non mais Allô, t'es une fille t'as pas de shampooing ?" a fait un tel buzz que Nabilla en a fait une marque. La bimbo de l'émission Les Anges de la Téléréalité 5 a fait ressortir son côté démon, à deux reprises, en l'espace d'une semaine.

Premier épisode, vendredi 12 avril : Le Palais, une discothèque d'Hérouville Saint-Clair, dans le Calvados, attend l'arrivée de la starlette et de son amoureux, Thomas. Pour l'occasion la boîte de nuit a fait plus de 1.000 entrées.

Une prestation à 7000 euros

Mais la belle n'arrivera jamais dans le Calvados. Pourtant, le cachet de la star avait été payé d'avance, soit 7.000 euros pour rien ! Sur sa page Facebook, Le Palais et ses clients ne cachent pas leur colère : "ALLO ... Je m'appelle Nabilla et ... je me prends pour une STAR Mondiale. Je refuse même de venir rencontrer plus de 1000 personnes au Palais (...) Mille excuses de la part de toute l'équipe du Palais ! Nabilla a rééllement pris le boulard". Le message précise que Nabilla n'a pas honoré son contrat "écrit et signé" et n'a même pas prévenu les organisateurs de son absence.

Les Bretons aussi !

Mais les Bas-Normands ne sont pas les seuls à avoir fait les frais de la coqueluche de la télé. En effet, samedi 20 avril, rebelote : Nabilla a de nouveau posé un lapin à une boîte de nuit bretonne, Le 29. Cette fois le gérant n'avait pas payé les 3.500 euros en avance mais il a décidé de porter plainte.

Nabilla était annoncée dans une boîte de nuit de la Manche prochainement. La prestation serait d'ores et déjà décommandée.