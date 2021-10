Caen. Elles veulent créer leur plateforme de vente d'œuvres d'art régionales

Docteur en sciences et technologies des arts et graphiste Freelance, Mathilde Jouen et Justine Lecaplain ont décidé de se lancer dans un nouveau projet artistique. Ces deux amies ont décidé de créer VOAR, leur plateforme de vente d'œuvres d'artistes régionaux en ligne. "Des artistes professionnels et Normands pourront déposer un maximum de 15 œuvres sur la plateforme", indique Justine. Une volonté de développer le tissu artistique local mais pas seulement : "une fois l'œuvre achetée, les acheteurs iront la chercher directement dans l'atelier de l'artiste. C'est très important pour nous cette rencontre car lorsqu'on achète une œuvre, on achète aussi une part du parcours de l'artiste", explique Mathilde. La plateforme sera segmentée en quatre catégories d'œuvres : l'art contemporain, l'art moderne, le street art et tout ce qui est du domaine de l'édition. De nombreux artistes régionaux ont d'ores et déjà annoncé leur collaboration et pour financer leur projet, elles ont décidé de lancer une cagnotte en ligne. "En 6 jours, on a déjà atteint la moitié de l'objectif qui est de 5 000 euros, c'est très encourageant".

Voar plus grand

Les deux amies ne comptent pas s'arrêter là et veulent ensuite développer leur plateforme dans chaque région de France "pour qu'acheteurs et artistes puissent se rencontrer". Un concept qui paraissait "essentiel" à ces deux passionnées d'arts. "Au-delà d'une passion c'est un métier et l'on commence à maîtriser les codes. Il y a les artistes institutionnels et les artistes hors cadre. Nous voulons rassembler et fédérer ces derniers autour de cette plateforme".

A LIRE AUSSI.

Nigeria: l'art contemporain en plein boom, les prix s'envolent

Le Havre Smart Port City : 10 ans pour devenir un territoire innovant

Un algorithme peut-il produire de l'art? Une toile à 432.500 dollars alimente le débat

Le marché de l'art retrouve son souffle à Art Basel

Le duo gagnant des "Big Mamma" couronné par le Gault et Millau