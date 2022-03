Tournoi national de beach soccer à Ouistreham

Durant 3 jours, les meilleures équipes de beach soccer de France vont s'affronter sur la plage Riva belle de Ouistreham. Marseille, Sète, Metz, Audierre (Bretagne), Palavas les flots et l'Olympique Normand.

Vendredi 27 Juillet : Tirage au sort et Matches éliminatoires

Samedi 28 Juillet : Demi-Finales et Match pour 5èmes et 6èmes places

Dimanche 29 Juillet : Finale et petite finale

En plus de ce tournoi national, des équipes féminines et U10 s'affronteront. Et évidemment le grand public ne sera pas en reste avec la possibilité de s'initier au beach soccer. Il y aura aussi de nombreux stands tenus par les partenaires de l'événement : vous pourrez découvrir la zumba, faire du speed dating et remporter plein de cadeaux avec la tombola et des quizz...

Rendez-vous vendredi, samedi et dimanche dès 10h à la plage Riva Bella de Ouistreham. Entrée: 2 euros.

Partenaires: ville de ouistreham, Pub n' pose, casino barrière Ouistreham, SARL A.P.A, intersport, oxylane village, foissier, le temple du foot, thalazur, SDIS calvados, ligue de football de basse normandie, laser game, kfc, pizza hut, pain patisserie traiteur Louis Madelein, Olympique normand et Tendance Ouest.

Ecoutez Sébastien Desaunay, président de l'olympique normand et organisateur de l'événement, nous présenter les 3 jours de tournoi: