Tour de France : 17ème étape : Bagnères-de-Luchon - Peyragudes

Retrouvez aussi notre résumé de la 16ème étape avec la victoire de Thomas Voeckler !

Les Pyrénées accoucheront-ils d’une souris ? Espérons que non, mais c’est loin d’être impossible. Hier, lors de l’étape entre Pau et Bagnères-de-Luchon, la bataille entre les favoris de ce Tour n’a quasiment pas eu lieu. Certes, Vincenzo Nibali a bien attaqué, mais il a été vite rattrapé par Bradley Wiggins et Richard Froome. Le problème de cette Grande Boucle 2012 est que les Sky et, plus particulièrement leurs deux leaders, semblent au dessus du lot. Personne n’a encore réussi à les déstabiliser. Cela arrivera-t-il demain ? Espérons-le. En tout cas, le profil de cette étape entre Bagnères-de-Luchon et Peyragudes se prête aux attaques. L’étape étant courte (143,5 Km), la course devrait être nerveuse et musclée.

Au programme de cette 17e étape : cinq cols. Les difficultés iront crescendo. Avec le Col de Menté, l’entrée en matière sera quand même « costaude », mais ensuite, cela sera un peu moins difficile avec le col des Ares et la côte de Burs. Par contre, une fois arrivé au pied du Port de Balès, les choses sérieuses vont réellement commencer. Dans les cinquante derniers kilomètres de cette étape, il n’y a plus un mètre de plat. Cela va monter, descendre, remonter, redescendre et encore monter. Un enfer surtout s’il fait aussi chaud qu’hier !

Le Port de Balès, un col difficile



Grosse difficulté du jour : le Port de Balès, 11,7 Km à 7,7% avec des passages à 10%. Un col difficile qui pourrait inspirer des coureurs comme Pierre Rolland, Jurgen Van Den Broeck, Tejay Van Garderen et bien sûr Vincenzo Nibali. L’Italien a peut-être un bon coup à jouer dans ce col. Et ce d’autant plus que la descente est assez périlleuse et que l’Italien excelle dans ce type d’exercice. S’il parvient à distancer Bradley Wiggins et Richard Froome dans cette ascension et dans la descente, il faudra qu’il résiste à leur retour dans la montée vers Peyragudes. Ce ne sera pas simple ! Mais pourquoi pas ? L’arrivée se jugera au sommet de cette station de ski où le Tour ne s’était jamais auparavant arrêté. Il s’agira de la troisième et dernière arrivée au sommet de cette Grande Boucle 2012. Il s’agira également de la dernière occasion pour les purs grimpeurs de briller. S’ils ont encore des forces, ils devront en profiter car après il sera trop tard.

Au terme de cette étape, on devrait connaître le nom du vainqueur du Grand Prix de la Montagne. Pour conserver le maillot à pois rouges, Thomas Voeckler doit surtout éviter que Frédérik Kessiakoff ne prenne des points. La meilleure solution pour y parvenir : rester dans sa roue !



Benoît de Villeneuve

Retrouvez aussi notre résumé de la 16ème étape avec la victoire de Thomas Voeckler !