Courges. Le potimarron : la star du mois

Potiron, citrouille, pâtisson... Les multiples variétés de courges d'automne arrivent à maturité au potager pour nous régaler tout au long de l'hiver. Parmi ces cucurbitacées, on trouve le potimarron. Il est un légume facile à cultiver. Semé au potager en mai/juin, il a besoin d'un sol riche pour se développer. On peut le récolter lorsque les feuilles sont sèches et qu'il a une belle couleur orangée.

En dessert aussi

Le fruit cueilli se conserve plusieurs mois dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière. Côté cuisine, le potimarron est très apprécié pour son goût de châtaigne. Peu énergétique, cette courge est riche en potassium, en vitamines A et a des propriétés antioxydantes. C'est également une bonne source de fibres. Toutes les parties du potimarron sont comestibles, on utilise sa chair en soupe, en purée, en frites... On peut aussi le consommer râpé et cru, accompagné d'une vinaigrette. Ses graines se mangent aussi grillées. Le potimarron se prête aussi aux recettes sucrées : sa chair sucrée est une bonne base pour des gâteaux moelleux, des tartes ou encore des cookies. Et même en confiture.

