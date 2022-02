Tour de chauffe tranquille pour les Caennais

Opposés à une formation de National en construction, les Caennais ont dominé les débats sans pour autant mettre en grand péril la défense adverse. "Je suis satisfait de ce que j'ai vu parce que je n'en attendais pas plus, indique Patrice Garande. Sur le plan défensif, ce n'était pas trop mal, même s'il y a eu un peu de flottement en deuxième mi-temps suite aux différents changements. Par contre, on a beaucoup de travail à faire sur le plan offensif."

Seuls dix-huit Caennais ont foulé la pelouse du stade Henry-Jeanne et c'est le jeune Raphaël Guerreiro qui s'est le plus mis en évidence d'une remontée de terrain pleine de culot. Caen bouclera son stage bayeusain par un deuxième match amical devant Laval, samedi 14 juillet (19h) à Courseulles. A deux semaines du premier match de championnat, cette rencontre s'inscrira dans la continuité de la précédente, autour du travail défensif et d'une revue d'effectif aussi large que possible.