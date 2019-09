Boucherie abolition : six mois de prison requis contre des militants dans l'Eure

Tendance Ouest a écrit :

Petit-Couronne : les travaux de la piscine avancent normalement

Le vendredi 20 septembre 2019, la pose d'une première pierre très officielle a été l'occasion de faire le point sur le chantier de restructuration de la piscine l'Archipel, à Petit-Couronne (Seine-Maritime). "On vient d'achever la déconstruction et le désamiantage donc on attaque le gros-œuvre des futurs locaux techniques", a expliqué Florian Quillard, représentant de l'entreprise SPIE Batignolles. Pour le moment, le chantier respecte les délais prévus et, sauf en cas de grosses intempéries, l'équipement devrait être opérationnel en juillet 2020.

