[Foire de Caen] Dans les coulisses du cinéma avec l'expo-événement

Silence, moteur, action ! La foire internationale de Caen (Calvados) fait son cinéma à partir du vendredi 20 septembre 2019. Dès les premiers pas, l'exposition-événement plonge le visiteur dans l'univers du grand écran.

Anecdotes, matériel de tournage...

Le directeur de Caen Événements, Paul Séchaud indique pourquoi ce thème a été retenu : "La Normandie est une terre de cinéma, entre les différentes associations, les lieux de tournages comme les plages du Débarquement et le festival avec celui de Deauville par exemple".

Grâce au concours du groupe Gaumont, des affiches anciennes sont exposées. - Mathieu Lepeigné

A l'intérieur, c'est un véritable décor cinématographique qui a été construit. On retrouve les premières caméras, des pièces de collection, des extraits de films, des anecdotes sur les premiers protagonistes de l'histoire du 7e art. Le groupe mythique Gaumont a notamment fourni du matériel pour cette partie de l'exposition.

L'histoire du cinéma, c'est aussi l'histoire des caméras ! - Mathieu Lepeigné

Qui dit salle de cinéma dit aussi projections : bandes-annonces et extraits de films cultes seront projetés tous les jours.

Glissez vous dans la peau d'un acteur

Les plus jeunes pourront "découvrir les métiers du cinéma" poursuit Paul Séchaud, à travers un plateau de tournage reconstitué. L'occasion de voir l'envers du décor : les loges, le maquillage, la costumerie, le bruitage, le montage. CLAP Production installe ses studios sur la foire pour tourner une série de films courts. L'équipe de Kinocaen sera aussi présente et proposera au public de se projeter dans des décors grâce à un fond vert. Des animations sont prévues les vendredi 20, samedi 21, dimanche 22, mercredi 25, samedi 28 et dimanche 29 septembre.

Pour ceux qui veulent se jeter à l'eau et passer devant la caméra, des tournages de faux spots publicitaires et un casting de figurants sont aussi au menu.

Plusieurs décors de films sont visibles, comme la voiture de Bourvil dans Le Corniaud. - Mathieu Lepeigné

Des films cultes et des tournages en Normandie

Rire à gorge déployée devant la course de Bourvil et de Funès à bord de leur 2 CV, frissonner devant les vélociraptors de Jurassic Park, fredonner les paroles de West Side Story… Les genres cinématographiques ont aussi leur place dans l'exposition-événement. L'occasion de (re)découvrir que la Normandie est une terre de tournages. En cette année de 75e anniversaire du Débarquement, retour sur Le jour le plus long, Il faut sauver le soldat Ryan, ou encore la Grande Vadrouille.

En cette année 2019, la foire de Caen accueille par ailleurs 437 exposants qui pourront présenter leurs produits. Parmi eux, 65% viennent de Normandie.