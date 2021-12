Attaque contre l'Arabie saoudite: le pétrole s'affole, les tensions diplomatiques montent

Le cours du pétrole s'est envolé lundi après l'attaque contre des installations pétrolières saoudiennes, qui a réduit brutalement l'approvisionnement du monde en or noir, et réveillé la crainte d'une escalade militaire entre Etats-Unis et Iran.