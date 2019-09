A Caen, un nouveau BTS dédié aux professions de l'immobilier

Dix-huit étudiants composent la première promotion du BTS Professions Immobilières, lancé jeudi 5 septembre 2019 au lycée professionnel Camille Claudel de Caen (Calvados). Ces élèves, accueillis par le proviseur Jean-Marc Cimino, sont issus de différentes filières et d'un peu partout en Normandie. Ils se destinent à travailler en agences immobilières, dans les organismes HLM, les sociétés de promotion-constructions, les cabinets d'administration de bien. Il s'agit également de faire prendre conscience aux nouveaux étudiants de la valeur du patrimoine et de la dimension écologique qu'exige aujourd'hui le bâtiment.

Une profession qui recrute

Cette nouvelle formation publique marque le début d'une évolution de la carte des formations professionnelles dans les années à venir. "Elle a pour but de développer l'excellence de la voie professionnelle et de favoriser la mobilité en Normandie et la mixité de parcours" estime Christine Gavini-Chevet, rectrice des académies de Caen et de Rouen.

Ce projet, né avec l'aide de la région Normandie, a également bénéficié du soutien de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) et de l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS). Le président de la FNAIM, Hervé Lainé, a encouragé les étudiants qui ont choisi cette voix : "l'immobilier est une profession d'avenir", assure le patron. Cette première promotion portera d'ailleurs son nom.

