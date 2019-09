A Hérouville, les arts pour la bonne cause avec C'est ma tournée

C'est ma tournée, festival artistique solidaire, revient à Hérouville Saint-Clair (Calvados) pour une 6e édition avec des concerts, spectacles et exposition d'art. Le plus ? Ces manifestations permettront de récolter des fonds pour le centre Baclesse de Caen, qui lutte contre le cancer. Avec déjà près de 100 000 euros reversés pour cette cause, C'est ma tournée rencontre un franc succès depuis 2014.

Animée par un collectif de 60 bénévoles, l'association qui organise cette semaine solidaire œuvre également à l'année pour soutenir la lutte contre la maladie.

Concerts, spectacles et vente aux enchères

Le festival débutera mardi 10 septembre 2019 à 19 heures au Café des images d'Hérouville avec la projection de La liberté si je veux, road movie normand à la fibre sociale revendiquée. La projection sera suivie d'une rencontre avec les réalisateurs.

C'est mal parti, un spectacle d'acrobaties. - Adeline

Le festival s'installera ensuite au Bois de Lébisey pour une grande soirée de cirque, jeudi 12 septembre, avec les acrobaties de C'est mal parti ! du collectif Merci LaRattrape. Ce sera suivi de Rondinox, spectacle de la compagnie Mister Alambic mêlant magie et théâtre.

Le vendredi sera marqué par du théâtre d'improvisation et du rock 'n'roll avec le groupe Hot Road 56. Le samedi après-midi, de nombreuses œuvres d'art (peintures, sérigraphies, sculptures) seront exposées et mises aux enchères pour la bonne cause.

Place au rock avec Hot Road 56 ! - J. Bouillaux

Le festival terminera en beauté avec une soirée cabaret-cirque de l'orchestre Barouf Orkestar et les rockeurs de The Soulful Deviants.

Les 10, 12 13 et 14 septembre 2019, au bois de Lebisey à Hérouville. Billets de 6 à 12 euros avec une contribution libre au centre Baclesse. Billetterie et programme complet sur : cestmatournee.fr

