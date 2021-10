Du potager à l'assiette

Cultiver un petit bout de jardin ou de terrasse permet de manger des produits frais et même s'il est difficile de devenir autonome, il est possible de se régaler de ses récoltes. Avoir un potager, c'est être libre de manger sainement, loin des standards industriels, c'est retrouver le vrai goût des aliments. Vous rêvez de manger des légumes frais, riches en vitamines, exempts de tous résidus chimiques, locaux et qui ne coûtent pas grand-chose. La solution : faites-les pousser vous-mêmes. Il vous faudra un peu d'expérience, de bon sens et un bout de terrain. Commencez petit pour, chaque année, étendre vos cultures. Vous aurez la satisfaction de récolter vos propres semis et de manger des légumes sains, frais, bio et de saison. Fraîchement récoltés, aussitôt cuisinés, les légumes du jardin sont un délice ! Et inutile de se lancer dans des recettes compliquées. Les manger crus apportent un maximum de vitamines : radis, salade, carottes, tomates.

Des légumes pour être en bonne santé

Redécouvrez le goût des légumes traditionnels, comme les pois et les haricots. Optez pour des légumes anciens comme les blettes et faites de votre assiette un festival de saveurs. Les légumes s'accommodent facilement. Faites-vous plaisir avec une ratatouille, un gratin de courgette, une purée de carottes. Des mets simples mais savoureux. Pensez aux légumes pour l'hiver en plantant des courges qui se conserveront dès l'automne pour faire des soupes. Manger des légumes est l'un des éléments clé de notre alimentation et ceux du jardin ont de réels atouts. Planter des arbustes et arbres fruitiers est non seulement un réel plaisir pour pouvoir récolter des fruits gorgés de soleil mais c'est également une belle économie dans le budget alimentation. À vous les fraises, les framboises, les groseilles, les pommes, les poires qui se dégustent telles quelles et ont un goût unique. Mais vous pouvez aussi les cuisiner en salade, en tarte, en crumble, en compote... Avoir un potager et un verger, récolter des fruits et légumes de saison, bio et local, est une véritable richesse. Passer en cuisine pour réaliser des repas de qualité est un accomplissement. Les recettes les plus simples sont souvent les meilleures et ne pas trop transformer les récoltes permet de conserver leur goût et leurs vitamines. Néanmoins, le jardinier doit aussi penser à faire des réserves pour l'hiver et à stocker son surplus de production. Il existe de nombreuses méthodes de conservations : la congélation, la stérilisation, la mise sous vide, le séchage, la déshydratation. Vous avez trop de fruits, faites des confitures, des pâtes de fruits ou des conserves, du sirop.

Les enfants aiment ce qu'ils plantent

