Place aux Assos à Caen : vingt nouvelles associations pour la 5e édition

Sport, culture, loisirs, développement durable, vie citoyenne... Quelle activité choisir pour cette rentrée 2019 ? Pour aider les habitants de Caen à faire leur choix, la ville organise samedi 31 août 2019 la cinquième édition de Place aux Assos, en centre-ville.

Plus de 230 associations

L'événement, qui réunissait déjà plus de 230 associations, a le plaisir d'élargir son cercle avec l'arrivé de vingt nouvelles associations, dont Planète sciences, située dans le quartier de la Pierre Heuzé, destinée aux jeunes et centrée sur la découverte du monde scientifique. Place aux Assos accueille également une association sportive, Caen Sud Basket, qui se trouve sur la rive droite de Caen et qui prône la diversité et la solidarité, ou encore Lien, une association qui a pour but le partage d'un lieu de résidence entre un senior et un étudiant.

Pour le maire de Caen, Joël Bruneau, cette cinquième édition s'inscrit dans la même lignée que les précédentes. "C'est l'occasion, indique l'élu, de mettre en visibilité les associations, de valoriser l'action des bénévoles et de donner l'occasion aux associations d'aller vers le grand public, dans un centre-ville plus accessible après la fin des travaux".

De nouvelles animations

Le samedi 31 août, huit parasols infos seront installés dans plusieurs points du centre-ville de Caen : le boulevard Maréchal Leclerc, la rue Saint-Pierre, la rue du Moulin et la rue de Strasbourg. Quarante démonstrations de danse, musique ou encore théâtre auront lieu sur deux podiums. Cette année un tapis rouge avec photocall (place Bouchard) permettra aux associations de se mettre en scène. Les tirages photos pourront ensuite être récupérés au magasin photo labo, 42 rue Saint-Pierre. Une borne à selfie destinée au grand public sera également installée rue Saint-Pierre.

Justine Tariel

Pratique. Place aux Assos, dans le centre-ville de Caen, samedi 31 août 2019, de 10 à 19 heures. Gratuit.

