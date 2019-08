Votre horoscope signe par signe du samedi 24 août

Bélier

Votre vie est un effort continu de reprise. Se reprendre, c'est tenter de porter plus loin sa capacité d'existence. En clair vous êtes un bon petit soldat.

Taureau

Journée un peu compliquée dans les rapports humains. Rappelez-vous : on doit rester au centre de l'ouragan et tenir bon. Accalmie demain.

Gémeaux

Quelque chose vous tracasse. La sincérité de votre interlocuteur n'est pas en cause, mais l'épaisseur et la profondeur de son projet pose question. Difficile de tracer son chemin à travers les embûches !

Cancer

Le secret de votre jeunesse inaltérable ? les multiples formes d'existence qui vous empêche de laisser s'incruster aucun masque.

Lion

Pour éluder certaines difficultés, vous semblerez choqué ! attention à l'effet boomerang, on aurait cru que vous aviez une bien meilleure carapace.

Vierge

Vous êtes dans un flou total ; comprendre c'est d'abord connaître. Vous avez la certitude de vitre dans un monde fantomatique ; vous avez à peine le temps d'en saisir les apparences.

Balance

Vous mordrez à l'appât dont on voulait vous dégoûter. On vous montre l'envers, vous cherchez à voir l'endroit et réciproquement. C'est plutôt ingénieux.

Scorpion

Vous aimez les oppositions : vous êtes à la fois vous-même et quelqu'un d'autre. Vous aimez les choses à la marge qui ne sont pas d'emblée défendables. Difficile de se situer en fait.

Sagittaire

Journée d'envie et plus : quelque chose de l'addiction. Il est très difficile d'anticiper sur son comportement même en se fixant des limites. Maitrisez-vous !

Capricorne

Journée de shopping ? comment résister à cet objet qui soudain s'anime et semble même vous chuchoter " achète moi, sauve-moi " ! la carte de crédit risque de faire grise mine.

Verseau

Vous avez envie de vous évader, chanter des rengaines portuaires et chansons à hisser les voiles. Au moins regarder au-dessus de la ligne d'horizon. En pleine mutation psychologique.

Poissons

Vous auriez bien aimé refaire votre vie. Aller vers un dégagement progressif ouvrant à d'autres possibles. Les astres vous réservent une bonne surprise d'ici peu.