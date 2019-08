Succès annoncé pour le premier Trailwalker Oxfam à Dieppe

Dans moins d'un mois, le week-end des 14 et 15 septembre 2019, Dieppe (Seine-Maritime) accueille la première édition normande du Trailwalker Oxfam. Cet évènement associe à la fois défi sportif et lutte contre la pauvreté. S'il existe partout dans le monde, ce rendez-vous est arrivé en France il y a dix ans où il a été organisé dans le Parc naturel régional du Morvan, en Bourgogne, avant de s'installer cette année en Seine-Maritime.

100 km de marche

"Il s'agit d'une marche de 100 km par équipe de quatre. L'ensemble des quatre marcheurs parcourt les 100 km, il n'y a pas de relais et le temps limite est de 30 heures", rappelle Melvin Richou, chargé de projet évènementiel chez Oxfam, l'association organisatrice.

L'objectif était d'avoir 130 équipes et finalement, "nous sommes déjà à 162 équipes inscrites", se félicite Melvin Richou. "Il y a vraiment un beau soutien de cet évènement, notamment localement avec plus de 30 équipes qui viennent de Seine-Maritime qui sont inscrites." Les participants, hommes et femmes, sont âgés de 19 à 76 ans.

Pour participer, ces équipes doivent collecter au moins 1500 euros en utilisant différents moyens : les amis, la famille ou bien des évènements comme un repas solidaire ou une tombola, voire le soutien de leur entreprise. Cet argent est reversé à Oxfam France dans le but de poursuivre ses actions contre les inégalités et la pauvreté dans le monde.

"Aujourd'hui, nous sommes à plus de 140 000 euros collectés, poursuit Melvin Richou. L'objectif est fixé à 245 000 euros, donc il reste encore du chemin. Mais toutes les équipes se mobilisent pour arriver à leur objectif minimum de 1500 euros et il y en a même qui l'ont dépassé."

Besoin de bénévoles

Aux côtés des équipes participantes, l'association doit mobiliser plus de 150 bénévoles pour permettre la bonne tenue de l'évènement. 85 personnes sont déjà inscrites et les volontaires peuvent encore se manifester auprès de l'organisation pour mettre en place les points de ravitaillement le long du parcours, aider à la signalisation et assurer l'animation.

Le parcours du Trailwalker Oxfam en Seine-Maritime. - Oxfam

