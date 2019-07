Près de Rouen, un chauffard récidiviste condamné

C'est à Darnétal le 18 juin 2019 en début de nuit qu'une patrouille de police repère un conducteur qui n'a pas respecté l'arrêt au feu rouge. Les policiers ont le temps de reconnaître Morgan Magnier, 25 ans, connu des services de police pour de nombreux vols de voitures. Le prévenu s'enfuit en pleine ville à très vive allure. Des renforts sont appelés pour cette course-poursuite, qui peut s'avérer dangereuse.

Le fuyard tente alors d'échapper à ses poursuivants en jetant des bouteilles en verre par la portière de son véhicule. Dans sa fuite, le mis en cause n'arrive plus à contrôler sa voiture et percute un arbre, qui l'arrête enfin, puis il s'enfuit en courant. Il finit par être interpellé et placé en garde à vue.

Il tente de s'évader

Devant les policiers, il se plaint de fortes douleurs abdominales et est dirigé vers l'hôpital. Bien que menotté, il s'enfuit à nouveau mais est bientôt retrouvé chez sa sœur, tranquillement installé. Interrogé à nouveau, on ne constate pas d'état alcoolique chez lui, mais on note un défaut de permis de conduire. Il reconnaît les faits et réitère ses aveux à la barre. Son casier judiciaire porte mentions de 18 condamnations pour vols et infractions routières graves. Pour le procureur de la République, "il y a trop de récurrence dans ce parcours" et, pour la défense, "c'est un sentiment de panique qu'il n'a pas su maîtriser".

Après délibération, le tribunal le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de douze mois de prison, dont huit assortis du sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans. Un mandat de dépôt est également prononcé à son encontre.

