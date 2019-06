D-Day : Les 47 000 noms des soldats canadiens lus en hommage

C'est une longue nuit qui attend les jeunes de l'association Westlake brothers souvenir. Dans la nuit du 6 au 7 juin 2019, 50 jeunes âgés de 12 à 25 ans liront les 47 000 noms des soldats canadiens débarqués à Juno Beach. L'hommage débutera à minuit 15 pour finir au petit matin, aux alentours de neuf heures, près du monument d'hommage aux Winnipeg Rifles à Courseulles-sur-mer (Calvados).

Pour Charlotte Girard, vice-présidente de l'association, ce projet permet de "se souvenir de chaque personne. En les lisant tous, on n'en oublie aucun." et Valentin Collet, vice-président, d'ajouter "C'est une manière, pour nous, d'offrir un ultime respect à ces personnes-là.".

Le devoir de mémoire

Lors de cette nuit, les membres de l'association liront tour à tour les prénoms et nom de ces Hommes et passeront la parole à des étudiants canadiens, polonais et allemands. Ce ne seront pas les seuls, puisque les passants sont invités à participer "On va leur expliquer notre projet, pour qu'il partage ce moment avec nous. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a une émotion qui se passe. Les personnes prennent réellement conscience que ce ne sont pas des simples noms, mais qu'il y a une vie derrière.", Témoigne Charlotte Girard.

Cette association, composée principalement de jeunes, a vraiment la volonté de s'approprier cette époque et d'aider "le devoir de mémoire à perdurer au sein des nouvelles générations, qui ne sont pas sensibilisées à ça", explique Valentin Collet. La relève semble assurée.

• Lire aussi. Courants de la liberté : les ambulances des Rochambelles au départ

• Lire aussi. Ils avaient 18, 10 et 5 ans le 6 juin 1944

• Lire aussi. D-Day : Les civils ont payé un lourd tribut à Caen





Dans la nuit du 6 au 7 juin 2019, de minuit 15 à 9 heures, Courseulles-sur-mer

A LIRE AUSSI.

75e anniversaire du D-day : la ville de Caen lance un appel aux témoins