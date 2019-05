Rouen : un nouveau petit train touristique 100 % électrique

Pour les riverains et les voyageurs, une promenade tout en douceur : le petit train n'émet plus aucune pollution sonore et atmosphérique. À partir du samedi 1er juin 2019, l'ancien petit train de Rouen (Seine-Maritime), circulant jusqu'alors au diesel, sera remplacé par un véhicule 100 % électrique.

Une visite du centre historique de Rouen tout en confort

Au départ de la place de la cathédrale, les voyageurs peuvent désormais s'installer sur les 60 sièges flambant neufs du petit train électrique de Rouen, comprenant également un accès PMR. Les passagers pourront admirer le patrimoine de Rouen à travers les ouvertures latérales, mais plus seulement. Le nouveau petit train bénéficie dorénavant d'un toit panoramique en verre, qui permet de sublimer la contemplation des monuments.

Pendant 45 minutes, le petit train sillonnera Rouen pour présenter ses monuments, musées, et lieux pittoresques, avec quelques arrêts supplémentaires par rapport à l'ancien parcours. Autre nouveauté, les passagers pourront découvrir l'histoire de la ville non plus seulement en français et anglais, mais en sept langues, ainsi qu'à partir d'écrans positionnés dans chaque wagon. Le petit train étant géolocalisé, les commentaires s'actionneront au fil de la promenade.

"Rouen est avant-gardiste"

"Rouen est avant-gardiste.", affirme Yvon Robert, maire de Rouen. Ce petit train électrique est le premier de la sorte en Normandie et l'un des premiers de France. Suite à un appel d'offres, l'entreprise de mobilité Transdev s'est proposée pour accompagner l'opération, qui nécessite un investissement de 350 000 euros. Cette innovation prend part au projet de revalorisation du centre historique de Rouen, toujours dans un souci de respect de l'environnement.

Départ place de la cathédrale toutes les heures de 10h à midi, et de 14h à 17h. Mise en circulation d'avril à octobre et pendant la première semaine des vacances de Noël. Tarifs: Adulte 8 euros, Enfant 5 euros, Famille 20 euros (valable pour 2 adultes et 2 enfants) Information/Réservation: 02 32 18 25 25