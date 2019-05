Jaloux, il violente sa compagne

Dimanche 5 mai au soir, une Mondevillaise de 20 ans laisse ses deux premiers enfants à leur père et va voir une amie à la Guérinière. Son nouvel amour, un Syrien de 22 ans, arrivé irrégulièrement en 2014 à Paris, garde leur fille d'un an à son domicile. La petite pleure, l'homme s'énerve par SMS, puis s'imagine que la femme verrait d'autres hommes. À son retour, elle reçoit des gifles. Elle appelle le père de ses deux aînés au secours.

Il sort un couteau

Il s'interpose entre eux alors que le prévenu, torse nu, traîne la jeune femme par terre dans l'allée et la frappe. Apeuré à la vue d'un couteau, le père de ses deux aînés appelle la police : "elle se faisait lyncher vraiment fort". Le couteau n'est pas retrouvé, mais quand la patrouille arrive, elle entend : "je vais te tuer". Ensanglantée, la victime a 4 jours d'arrêt de travail. En comparution immédiate le 7 mai au tribunal correctionnel de Caen, le prévenu avoue : "je suis jaloux et aussi en colère, elle ne fait jamais le ménage, ses enfants vivent dans la m****, et elle préfère voir ses copines. Je regrette vraiment et j'aime ma fille". Nzar Alrifae, 22 ans, écope d'un an de prison dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, avec mandat de dépôt. Interdit de contact avec la victime, il doit lui payer 1 000 euros de préjudice et ne plus porter d'arme durant 5 ans.

