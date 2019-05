Handicap mental : bal folk ouvert à tous à Damigny

Le bal folk qui se tiendra le 10 mai 2019 dans la salle Mazeline de Damigny près d'Alençon (Orne) constituera le bouquet final d'une mobilisation culturelle inscrite dans l'accompagnement médico-social des travailleurs d'Unisat 61, site Bellevue de l'Adapei de l'Orne à Alençon (Orne). Cette mobilisation artistique a notamment pour but d'encourager le développement des compétences sensorimotrices, comportementales et sociales des personnes en situation de handicap, susceptibles de les aider dans leur approche du travail et de ses contraintes.

6 mois pour apprivoiser le folk

Cette aventure collective Autour du Folk est animée mensuellement, depuis le 16 octobre 2018, par le groupe normand Manigale. Au cours de plusieurs séances, les travailleurs de l'Adapéi ont apprivoisé la musique folk. Les ateliers ont eu lieu à la salle Mazeline de Damigny et se concluront par une résidence du 8 au 10 mai 2019, à l'issue de laquelle un bal ouvert au public est organisé.

La musique comme lien social. - Adapei 61.

Un "bal-totem" hors les murs

La résidence artistique du groupe normand Manigale au sein d'Unisat 61, entité de fusion des 5 établissements et services d'aide par le travail de l'Adapei de l'Orne, vise à créer et à représenter en public "hors les murs" une adaptation de son "bal-totem" avec un groupe de travailleurs adultes en situation de handicap mental. Ce bal sera gratuit et ouvert à tous, salle Mazeline, à Damigny.

Pratique. Bal folk salle Mazeline, vendredi 10 mai 2019, 4 rue du Chemin de Maure, 61250 Damigny. Entrée gratuite, 20h à 23h30. Renseignements au 02 33 82 59 46 ou romain.juhel@adapei61.fr