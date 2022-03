Rouen. Football : le FC Rouen brille en championnat mais aussi en coupe

Leaders en championnat de National 3, les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) ne laissent pas pour autant tomber la Coupe de Normandie avec une victoire face à Mesnil-Esnard Franqueville, pensionnaire de Régional 2, le mercredi 1er mai 2019 sur le score de 7-2 en quart de finale.

Dieppe en demi-finale

Un match à sens unique avec six buteurs différents : Sahloune, Diop, Anne, Latron, Senghor et Sertoglu, auteur d'un doublé qui permet aux joueurs de David Giguel de rejoindre le dernier carré de la compétition.

Et dans cette demi-finale, les Rouges et Blancs défieront l'équipe de Dieppe, qui évolue dans la même division de National 3 et que les Rouennais rencontreront également ce samedi 4 mai 2019 en championnat.