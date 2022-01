La Norlanda's cup 2012 démarre le 22 mai à Caen

Rendez-vous sur le nouveau site : le Bassin de Calix sur lequel nous accueille la CCi Port de Caen Ouistreham. Un Challen supporter qui récompensera 3 équipes sera aussi organisé et de nouvelles animations sur l'eau seront proposées le vendredi 25 Mai et le 1er Juin : vélo nautique, promenade sur le vieux grément "La Lune", stand-up paddle...



Les dates:



Les mardis 22 et 29 mai, 18h à 21h – 8 équipes (groupe A)

Les mercredis 23 et 30 mai, 18h à 21h – 8 équipes (groupe B)

Les jeudis 24 et 31 mai, 18h à 21h – 8 équipes (groupe C)

Le vendredi 25 mai 12h à 21h – 24 équipes (groupes A, B, C) matchs de poule

Le vendredi 1er juin 12h à 21h – 24 équipes (groupes A, B, C) – FINALE

Ecoutez MArtial Fesselier, de la société Ex-Aequo nous parler de cette édition 2012 de la Norlanda's Cup.