Chambois. Urgent : les pompiers recrutent des volontaires sur le secteur de Chambois

Le département de l'Orne compte 90 sapeurs-pompiers professionnels et 1450 volontaires, dont 10 au centre de secours de Chambois, près d'Argentan. Ce centre qui est en communauté avec son voisin de Trun, a effectué 160 sorties en 2018. Mais les pompiers volontaires travaillent la journée, hors de leur zone d'intervention.

Urgent: recherche pompiers volontaires

Il y a donc urgence à recruter de nouveaux pompiers-volontaires sur ce secteur de Chambois. Sinon, est-ce qu'on aura toujours des secours de proximité ? Interroge le capitaine Huet, en charge du recrutement au Service départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), à Alençon :

Une semaine de recrutement

Le SDIS61 organise donc du 29 avril au 4 mai 2019 sa 19ème semaine de recrutement de pompiers volontaires, cette fois-ci sur le secteur de Chambois. Avec une sensibilisation des plus jeunes dans les écoles de Chambois, Fel et Le Bourg-Saint-Léonard. Mais aussi avec un parcours du petit pompier et un parcours-découverte pour les adultes (en tenue de sapeur-pompier !) au pied du donjon de Chambois lors de la fête communale du 1er mai. Ce sera aussi une session d'initiation aux " gestes qui sauvent ", le 3 mai à 20h à la salle du terrain de foot et au centre de secours de la commune :

Les camions de pompier au Haras du Pin

Le Haras national du Pin est situé dans le périmètre d'intervention du centre de secours de Chambois. Cet " établissement sensible " de renom a donc été choisi pour y organiser une démonstration " sauvons notre patrimoine ", le samedi après-midi 4 mai. Moins de 3 semaines après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, les soldats du feu présenteront leur matériel -du plus ancien au plus récent- dans l'enceinte de ce monument historique. Et le public devra prêter main forte :

Chacun est apte à devenir pompier volontaire

Il ne faut pas se chercher de fausses excuses. Chacun est apte à devenir sapeur-pompier volontaire, explique le capitaine Huet. Il ne faut aucune compétence particulière, nous assurons la formation :

Venez rencontrer les pompier à Chambois et au Haras du Pin. - Eric Mas

Acte de civisme

Le service du recrutement des pompiers volontaires fait donc appel à toutes les bonnes volontés. C'est un acte de civisme, souligne le capitaine Huet :

Parcours pompier le 1er mai près du donjon de Chambois. Initiation gestes qui sauvent vendredi 3 mai 20h au centre de secours de Chambois. Protégeons notre patrimoine samedi 4 mai (14/18h) au Haras national du Pin. Toutes ces animations sont gratuites.

