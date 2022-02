Bayeux. Notre-Dame : à la cathédrale de Bayeux aussi, on a dû reconstruire

Il faut revenir en 1676 pour comprendre l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Bayeux (Calvados). Sur cet édifice de style roman, le dôme en plomb avait pris feu, lié soit à la foudre ou un accident d'entretien. La première hypothèse semble la plus légitime. "La tour centrale est tombée et a incendié l'ensemble de la nef de la cathédrale. On retrouve de grosses similitudes avec le drame de Paris", indique Aurélien Marie, historien à la fabrique des patrimoines en Normandie.

Un dôme piégé par les flammes

Après trois ans de travaux de consolidation des parties structurantes de 1855 à 1858, place à la reconstruction de 1865 à 1868. Parmi neuf projets soumis, une flèche à la place d'un dôme avait été choisie pour la première fois. Finalement, l'évêque refuse. "Il considérait que la population bayeusaine ne voulait pas d'une flèche", poursuit-il. L'architecte en charge de la cathédrale était alors contraint de redessiner les plans pour construire un nouveau dôme en cuivre. L'objectif : faire un édifice esthétique, solide mais léger pour ne pas endommager les piliers déjà fissurés et menacés d'effrondrement.

A Bayeux, des échaffaudages avaient été mis en place pour consolider la tour lors de la reconstruction. - D.R

Pour aider ce renouveau, la population avait clairement mis la main à la patte, engageant 1/8ème du budget de reconstruction de la cathédrale. Le don moyen était d'une dizaine de francs à l'époque. "A Bayeux, on avait juste la tour à reconstruire. Là à Paris, c'est plus des 2/3 de la toiture qui ont été touchés, ainsi que les parties basses, la voute, ce ne sera pas le même budget". Un budget surement chiffré à quelques centaines de millions d'euros.

Notre-Dame de Paris : refaire à l'identique ?

"Vont-ils reconstruire à l'identique ? Trouver quelque chose de moderne, de nouveau mais qui est rapide dans le temps, ce n'est pas simple. Il faudra surtout faire quelque chose de pérenne pour les générations futures". Les mots d'Emmanuel Macron, qui prévoit une reconstruction en cinq ans font aussi débat. "Faut-il se hâter ? Je comprends les impératifs de date mais cela me semble difficilement jouable de faire quelque chose de solide et beau en cinq ans. Cela va dépendre des moyens humains, techniques et compétents", conclut-il.

Bien que les deux monuments ne jouent pas dans la même cour, des enseignements sont sans hésitation à prendre du côté de Bayeux.

