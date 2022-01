La recette du chef Eric Lesioux

Ingrédients :

4 pavés de saumon d’Ecosse de 150g

Marinade : 1 citron vert, 1 tige de citronnelle, 4 c. à soupe d’huile d’olive de Nyons, 1 c. à café de baies roses, 4 feuilles de menthe

Garniture : 4 courgettes boule de Nice, 1 orange navel, 1 gousse d’ail,1 branche de thym frais, 2 c. à soupe de vinaigre balsamique de Modène, 1 c. à soupe d’huile d’olive

Réaliser la marinade : dans un plat, mettre les zestes du citron vert et le jus, l’huile d’olive, la tige de citronnelle préalablement fendue, les baies roses légèrement concassées et la menthe ciselée. Mélanger et laisser la marinade infuser quelques instants.

Saler les pavés de saumon puis les ajouter à la marinade. Couvrir le plat d’un film alimentaire et mettre au frais 30 min. Toutes les dix minutes, tourner les pavés dans le plat pour qu’ils puissent ainsi être bien marinés sur toutes les faces.

Dans une grande casserole d’eau bouillante et fortement salée, plonger les courgettes entières pendant 3 min, les retirer et les plonger dans de l’eau glacée, les égoutter et les couper en quartier, puis réserver. Peler et lever les segments de l’orange, réserver.

Finitions : dans une poêle antiadhésive verser une cuillère d’huile d’olive puis poêler les pavés une minute sur chaque face. Dans une autre poêle verser une cuillère d’huile d’olive, la gousse d’ail écrasée, le thym et réchauffer les quartiers de courgettes à feu doux assaisonnées de sel et poivre.

Dressage : couper le saumon en deux, le disposer au milieu de l’ assiette, ajouter les quartiers de courgette en les intercalant avec les segments d’orange, arroser le saumon avec la marinade restante puis parsemer l’assiette de quelques gouttes de vinaigre balsamique.

Recette proposée par le chef Eric Lesioux, du Casino de Saint Aubin