Rouen. Double meurtre d'Élise et Julien : l'accusé condamné à la prison à perpétuité

Le verdict est tombé dans la soirée du vendredi 5 avril 2019.

Après une semaine de procès, Jean-Claude Nsengumukiza a été reconnu coupable du meurtre de Julien, 31 ans et d'Élise, 24 ans, ainsi que du viol de la jeune femme dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015. La cour d'assises de Seine-Maritime a suivi les réquisitions de l'avocat général et a condamné le Rwandais, né en Ouganda, à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de 22 ans de sûreté et d'une interdiction définitive de séjour en France.

"Il a tué deux personnes pour violer", avait résumé l'avocat général Patrice Lemonnier, au moment de ses réquisitions. Des meurtres que l'homme de 38 ans a commis à mains nues. "Peu de gens sont capables d'agir de la sorte", a-t-il relevé. L'enquête a révélé que l'accusé avait rencontré les deux victimes à la sortie d'un établissement de nuit de Rouen. Prétextant vouloir aider Élise à supporter Julien, éméché, il les a accompagnés tous deux chez elle, où les faits se sont produits.

L'accusé était expulsable

L'avocate de la défense, Julia Massardier, s'était prononcée contre les peines définitives, jugées "inhumaines", et a estimé que l'accusé n'était pas "incurable" et que des "troubles psychotiques ont été relevés chez lui en 2009". Jean-Claude Nsengumukiza, dont la nationalité reste incertaine, a notamment expliqué avoir vécu le génocide rwandais lors de son procès. Il a aussi expliqué ne pas se souvenir des faits.

Le drame en 2015 avait fait polémique, du fait que l'accusé était sorti de prison grâce à une remise de peine et ce alors même qu'il était expulsable.

Avec AFP

