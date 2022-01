Savoir-faire. Expotec fête les imprimeurs durant un week-end à Rouen

C'est la 2e année consécutive qu'Expotec participe à la journée européenne des métiers d'arts. Expotec est un musée des arts et techniques à Rouen (Seine-Maritime) qui recèle des trésors et nombreuses sont les machines qui seront mises en branle à l'occasion de cette ouverture au public. Christophe Engelhard, administrateur d'Expotec, nous annonce le programme :

Vous fêtez Saint Jean Porte Latine par la même occasion, pourquoi ?

"Jadis chaque corporation avait son saint patron. Depuis l'ouverture au public d'Expotec nous avons pris l'habitude d'organiser des événements spéciaux à l'occasion de la Saint Honoré (patron des boulangers) de la Saint Éloi (patron des forgerons) et Saint Jean Porte Latine (patron des imprimeurs). C'est pour nous l'occasion de faire des démonstrations publiques de nos machines."

Quels seront les métiers d'arts dont vous ferez la démonstration ?

"Pour les journées européennes des métiers d'arts nous souhaitons bien entendu mettre en avant la typographie, la gravure, la reliure et la calligraphie puisque cet événement coïncide aussi avec la Saint Jean Porte Latine, mais nous souhaitons aussi présenter d'autres savoir-faire comme la boulange ou la forge. Certaines activités sont aujourd'hui obsolètes comme le polissage du laiton, de l'acier, du zinc ou du cuivre. Un de nos bénévoles qui a pratiqué cette activité tout au long de sa vie professionnelle viendra nous montrer les techniques et les outils adaptés à ce polissage. Mais parler des métiers d'arts nous permet d'évoquer plus largement le monde du travail et la transformation des matières premières qui nécessitait de vraies compétences techniques aujourd'hui délaissées au profit des outils numériques. Nous faisons ainsi l'apologie du geste et du savoir-faire."

Obtenir son diplôme d'imprimeur, c'est possible à Expotec ! - Bruno Girault

Quel projet en cours sera présenté au public ?

"Nous travaillons actuellement à la restauration de la roue à Aube du moulin saint Gilles où s'est implanté Expotec dans les années 90. Ce moulin permettait de fournir de l'électricité à l'usine qui s'y trouvait. Nous voulons profiter de cette occasion pour montrer au public comment mettre en place un système de transmission. Actuellement nous transformons un système récupéré sur l'un de nos chantiers de restauration mené sur les moulins de Veules-les-Roses. C'est un travail qui exige l'utilisation de machines-outils bien particulières et nous solliciter les compétences de plusieurs de nos spécialistes. Nous donnons ainsi une dimension pédagogique à ce chantier."

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 à Expotec 103 au moulin Saint Gilles à Rouen. 0 à 3€. expotec103.com

